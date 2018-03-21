Экспорт Москвы в 2017 году вырос на 4%

В прошлом году экспортные объемы Москвы увеличились на 4% по сравнению с показателями 2016 года и составили 9,8 триллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы Городского агентства управления инвестициями (ГБУ «ГАУИ»).

«По итогам 2017 года экспортные объемы столицы увеличились по сравнению с 2016 годом на 4,1%. Экспорт в секторе услуг вырос на 6,5%, в товарном сегменте увеличение составило 3,5%. Общий объем экспорта столицы России составил более 9,8 триллиона рублей. Наиболее значительный рост поставок на экспорт продемонстрировали высокотехнологичные отрасли обрабатывающей промышленности», — сказал министр столичного правительства , руководитель департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.

По его словам, объемы экспорта химического производства выросли за 2017 год на 30%, производства машин и оборудования — на 26%, производства автомобилей и аэрокосмического промышленного сектора — на 17%.

Как отметил руководитель департамента, два года назад в городе стартовала программа поддержки промышленности, цель которой — развитие высокотехнологичных современных производств, конкурентных на глобальных рынках.

«Уверенная положительная динамика экспортных объемов Москвы и, в частности, рост экспорта товаров и услуг крупнейших организаций IT-сферы на 22,5% — показатель высокой результативности этой программы», — подчеркнул Ефимов.