Ещё
Экспорт Москвы в 2017 году вырос на 4%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Появились слухи об уходе Лаврова
Появились слухи об уходе Лаврова

Экспорт Москвы в 2017 году вырос на 4% 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В прошлом году экспортные объемы Москвы увеличились на 4% по сравнению с показателями 2016 года и составили 9,8 триллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы Городского агентства управления инвестициями (ГБУ «ГАУИ»).
«По итогам 2017 года экспортные объемы столицы увеличились по сравнению с 2016 годом на 4,1%. Экспорт в секторе услуг вырос на 6,5%, в товарном сегменте увеличение составило 3,5%. Общий объем экспорта столицы России составил более 9,8 триллиона рублей. Наиболее значительный рост поставок на экспорт продемонстрировали высокотехнологичные отрасли обрабатывающей промышленности», — сказал министр столичного правительства, руководитель департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.
По его словам, объемы экспорта химического производства выросли за 2017 год на 30%, производства машин и оборудования — на 26%, производства автомобилей и аэрокосмического промышленного сектора — на 17%.
Как отметил руководитель департамента, два года назад в городе стартовала программа поддержки промышленности, цель которой — развитие высокотехнологичных современных производств, конкурентных на глобальных рынках.
«Уверенная положительная динамика экспортных объемов Москвы и, в частности, рост экспорта товаров и услуг крупнейших организаций IT-сферы на 22,5% — показатель высокой результативности этой программы», — подчеркнул Ефимов.
РИАМО: последние новости
Центробанк ввел временную администрацию в столичном «ОФК Банке» EgyptAir получила разрешение Росавиации на рейсы из Каира в Москву Правительство РФ увеличило субсидии на модернизацию систем ЖКХ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ196
Путин занялся «списком Собчак»64
Россия закрыла границу для грузов с Украины143
Пенсии россиян будут считать по-новому145
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России51
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
05:05
Матвиенко отключила Нарусовой микрофон
Политика
13:24
Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение