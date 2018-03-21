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Украинские вымогатели напали на Россию
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Украинские вымогатели напали на Россию 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Поведение Киева в газовом споре с Россией — это действия вымогателя. Украина пытается показать Европе свою «силу и решительность», а на деле заявления ее руководства вызывают смех, считают политологи.
Мир не признает решения украинских судов. Соответственно, и заявления министра юстиции Украины Павла Петренко о взыскании в бюджет всех средств "Газпрома" в стране не имеют никакой ценности, комментирует высказывания украинского чиновника директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.
"Нужно понимать, что речь идет не о Стокгольмском арбитраже, чьи решения «Газпром» так или иначе обязан признавать. Это решение украинского антимонопольного ведомства, которое заключается в том, что «Газпром» — монополист на транзитном рынке. Насчитали 6 миллиардов долларов штрафа. «Газпром» не признает это решение", — отметил эксперт.
По словам Правосудова, российский концерн не владеет трубой на Украине. Все, что нашли власти в Киеве — это некие доли в компаниях, которые давно не функционируют, передает RT. Теперь они аппелируют к мировому сообществу с просьбой помочь им отобрать имущество у российской компании. Однако мир не признает решения украинских судов и ведомств, а в международных инстанциях это решение уважать не будут, уверен эксперт.
Киеву очень не хочется лишаться статуса главного транзитера газа в Европу. И своими действиями он пытается помешать расторжению контракта «Газпрома» с "Нафтогазом", считает замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. Он напомнил, что решение Стокгольмского арбитража создало дисбаланс в пользу одной из двух компаний, участвующих в споре, — в пользу «Нафтогаза».
"Тем не менее, Россия выполняет решение. И действовать в отношении российской компании как вымогатель или рэкетир, как это делает сейчас украинское правительство, весьма странно — потому что все необходимые средства в нужный момент поступят. Думаю, понятно, что средства арестовали в политических целях, чтобы показать и своему избирателю, и европейским партнерам возможности Украины, «силу и решительность», — подчеркнул эксперт в эфире радио Sputnik. По словам Шатрова, такое поведение вызывает улыбку и удивление.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко пригрозил «Газпрому», что компании придется выплатить «все до копейки» по спору в Стокгольмском арбитраже. Порошенко отметил, что украинские юристы прорабатывают вопрос ареста имущества российской компании, если решение Стокгольмского арбитража не будет выполнено. Позже министр юстиции Павел Петренко заявил, что все средства российской компании, которые находились на территории Украины, взысканы в государственный бюджет — по словам министра, это свыше 100 миллионов гривен (около 3,8 миллиона долларов).
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