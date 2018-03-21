Украинские вымогатели напали на Россию

Поведение Киева в газовом споре с Россией — это действия вымогателя. Украина пытается показать Европе свою «силу и решительность», а на деле заявления ее руководства вызывают смех, считают политологи.

Мир не признает решения украинских судов. Соответственно, и заявления министра юстиции Украины Павла Петренко о взыскании в бюджет всех средств "Газпрома" в стране не имеют никакой ценности, комментирует высказывания украинского чиновника директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов

"Нужно понимать, что речь идет не о Стокгольмском арбитраже, чьи решения «Газпром» так или иначе обязан признавать. Это решение украинского антимонопольного ведомства , которое заключается в том, что «Газпром» — монополист на транзитном рынке. Насчитали 6 миллиардов долларов штрафа. «Газпром» не признает это решение", — отметил эксперт.

По словам Правосудова, российский концерн не владеет трубой на Украине. Все, что нашли власти в Киеве — это некие доли в компаниях, которые давно не функционируют, передает RT. Теперь они аппелируют к мировому сообществу с просьбой помочь им отобрать имущество у российской компании. Однако мир не признает решения украинских судов и ведомств, а в международных инстанциях это решение уважать не будут, уверен эксперт.

Киеву очень не хочется лишаться статуса главного транзитера газа в Европу. И своими действиями он пытается помешать расторжению контракта «Газпрома» с "Нафтогазом" , считает замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров . Он напомнил, что решение Стокгольмского арбитража создало дисбаланс в пользу одной из двух компаний, участвующих в споре, — в пользу «Нафтогаза».

"Тем не менее, Россия выполняет решение. И действовать в отношении российской компании как вымогатель или рэкетир, как это делает сейчас украинское правительство , весьма странно — потому что все необходимые средства в нужный момент поступят. Думаю, понятно, что средства арестовали в политических целях, чтобы показать и своему избирателю, и европейским партнерам возможности Украины, «силу и решительность», — подчеркнул эксперт в эфире радио Sputnik . По словам Шатрова, такое поведение вызывает улыбку и удивление.