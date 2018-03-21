Группа «Фосагро» снизила чистую прибыль-2017 по МСФО в 2,4 раза 

Чистая прибыль группы "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в 2017 году упала в 2,4 раза по сравнению с показателем 2016 года и составила 25,33 миллиарда рублей по МСФО, говорится в пресс-релизе компании.
Выручка «Фосагро» за четвертый квартал выросла на 14% — до 45,8 миллиарда рублей, в результате выручка за полный год составила 181,4 миллиарда рублей (снижение на 3%). EBITDA за четвертый квартал составила 12,8 миллиарда рублей, обеспечив рентабельность по EBITDA на уровне 28%. EBITDA за весь 2017 год составила 51,3 миллиарда рублей, снизившись на 29%.
Группа «Фосагро» занимается выпуском фосфорсодержащих минеральных удобрений и апатитового концентрата, ей принадлежат предприятия в Мурманской и Вологодской областях. Семья экс-сенатора Андрея Гурьева контролирует 48,48% акций компании. Среди других крупных акционеров — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (19,35%). Free float составляет 25,9%.