Группа «Фосагро» снизила чистую прибыль-2017 по МСФО в 2,4 раза

Чистая прибыль группы "Фосагро" , одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в 2017 году упала в 2,4 раза по сравнению с показателем 2016 года и составила 25,33 миллиарда рублей по МСФО, говорится в пресс-релизе компании.

Выручка «Фосагро» за четвертый квартал выросла на 14% — до 45,8 миллиарда рублей, в результате выручка за полный год составила 181,4 миллиарда рублей (снижение на 3%). EBITDA за четвертый квартал составила 12,8 миллиарда рублей, обеспечив рентабельность по EBITDA на уровне 28%. EBITDA за весь 2017 год составила 51,3 миллиарда рублей, снизившись на 29%.