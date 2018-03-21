Годовая прибыль «Фосагро» упала на 58% — до 25 млрд рублей

Чистая прибыль «Фосагро» за 2017 год составила 25,33 млрд рублей, сократившись за год на 58%, сообщает компания.

Выручка «Фосагро» сократилась на 3% до 181,35 млрд рублей.

По итогам IV квартала 2017 года компания сократила прибыль на 63% в годовом выражении, показатель составил 4,25 млрд рублей, при этом выручка выросла на 14% до 45,78 млрд рублей.

«Я уверен, что несмотря на продолжающееся укрепление рубля, которое очевидно оказывает влияние на рентабельность большинства экспортеров, наша компания успешно прошла пик цикла капитальных инвестиций и имеет все основания воспользоваться предстоящим восстановлением цен на удобрения», — заявил генеральный директор «Фосагро» Андрей Гурьев.

Днем ранее совет директоров компании рекомендовал направить на выплату дивидендов 1,94 млрд рублей.