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Shell планирует ежегодно инвестировать в переработку и сбыт $7-9 млрд
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Shell планирует ежегодно инвестировать в переработку и сбыт $7-9 млрд 

Прайм 3 часа назад
Нефтегазовая Royal Dutch Shell планирует вкладывать в направление downstream (переработка и сбыт) 7-9 миллиардов долларов в год, говорится в сообщении компании.
В то же время Shell подтверждает прогноз, что к 2020 году компания сможет генерировать органический свободный денежный поток от переработки и сбыта в размере 6-7 миллиардов долларов ежегодно при средних ценах на нефть в 60 долларов за баррель. При этом ожидается, что к 2025 году этот показатель вырастет до 9-12 миллиардов долларов.
Компания добавляет, что на маркетинговое направление (Retail and Global Commercial) пришлось около 50% доходов downstream за последние пять лет — оно обеспечило допдоходы в размере 1,4 миллиарда долларов в 2017 году по сравнению с 2013 годом. К 2025 году данное направление, по подсчетам компании, должно принесли ей дополнительный годовой доход в размере 2,5 миллиарда долларов. «Это самый крупный и прибыльный маркетинговый бизнес среди международных нефтяных компаний», — отмечает Shell.
Что касается розничного бизнеса, то компания ожидает, что к 2025 году годовой доход данного направления вырастет более чем на 1,5 миллиарда долларов — с 2,2 миллиарда в 2017 году до почти 4 миллиардов долларов в 2025 году.
Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 40 странах мира. В 2016 году произошло слияние компании с британской BG Group plc. Кроме того, компании принадлежит крупнейшая в мире розничная сеть АЗС, работающая под единым брендом и насчитывающая более 43 тысяч АЗС в более чем 80 странах.
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