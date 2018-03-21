Мошенник платно «устраивал» граждан Киргизии на работу в «Газпром»

В апреле 2014 года был подписан договор купли-продажи 100% акций киргизского национального газового оператора ОАО «Кыргызгаз» российским «Газпромом» за символическую цену 1 доллар. Согласно договору все долги «Кыргызгаза», а также активы, в том числе газопроводы, газораспределительные станции, подземные хранилища топлива и т.д. переданы «Газпрому». «Газпром Кыргызстан» полностью закрыл все задолженности «Кыргызгаза», которые составляли около 60 миллионов долларов. Российская компания гарантировала вложение инвестиций в модернизацию газовой инфраструктуры республики в размере не менее 20 миллиардов рублей в течение пяти лет.

"С заявлением в УВД Первомайского района Бишкека обратился житель столицы, который просит принять меры в отношении знакомого, обещавшего трудоустроить в компанию «Газпром» и взявшего за это денежные средства в сумме 3,1 тысячи долларов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», — сообщил собеседник агентства.

По информации пресс-службы, от действий мошенника пострадали еще как минимум 5 граждан, которые также передали ему большие суммы денег, рассчитывая получить высокооплачиваемую стабильную работу.

Милиции удалось задержать подозреваемого. Им оказался 30-летний житель Бишкека, который в 2016 году уже был осужден на шесть лет в колонии-поселении за аналогичное преступление. «В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в СИЗО-1», — отметили в МВД.

Сейчас компания ведет активную газификацию жилых массивов в столице Киргизии и Чуйской области республики. За последние два года «Газпром» газифицировал свыше 20 жилых массивов Бишкека, то есть более 20 тысяч абонентов. До 2030 года компания планирует обеспечить газоснабжением более 400 населенных пунктов республики.