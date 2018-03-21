Ещё
Повышение ставки ФРС повлечет подорожание кредитов в рублях, — Георгий Ващенко, начальник управления ИК «Фридом Финанс»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Появились слухи об уходе Лаврова
Появились слухи об уходе Лаврова

Повышение ставки ФРС повлечет подорожание кредитов в рублях, — Георгий Ващенко, начальник управления ИК «Фридом Финанс» 

Прайм 3 часа назад
Фото: Прайм
На локальном рынке в фокусе отчетность ЛУКОЙЛа и Фосагро. По итогам прошлого года выручка ЛУКОЙЛа могла достичь 5,7 трлн руб., EBITDA ожидается в диапазоне 700–720 млрд руб., а прибыль — 410–440 млрд Драйвером роста котировок может стать прогноз менеджмента по добыче в Ираке, если он окажется позитивным. Не исключаю, что бумага попытается обновить максимум. Этому способствует и внешний фон: цена на нефть вернулась к верхним значениям за месяц и растет в преддверии публикации Минэнерго США данных по запасам. Ожидается, что запасы могли сократиться на 2 млн баррелей за неделю, это поддержит котировки Brent в диапазоне $67–68 за баррель.
Также в фокусе заседание ФРС, на котором, как ожидается, ключевая ставка будет повышена на 0,25 п.п. Для рубля и российских экспортеров это скорее негативное событие, поскольку повысится спрос на доллары и подорожают кредиты в рублях. Но паники ожидать не стоит, на фоне дорожающей нефти динамика курса USD/RUB после заседания будет боковой. Ориентируюсь на диапазон 57,50— 58 к вечеру.
Фондовый рынок, на мой взгляд, останется в режиме консолидации, ориентир по индексу Мосбиржи: 2300 п.
Прайм: последние новости
Переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза" по контрактам пройдут в конце марта в Европе Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,85% — "Укртрансгаз" "Алроса" планирует в 2018 г запустить интернет-продажи бриллиантов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ196
Путин занялся «списком Собчак»64
Россия закрыла границу для грузов с Украины143
Пенсии россиян будут считать по-новому145
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России51
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
05:05
Матвиенко отключила Нарусовой микрофон
Политика
13:24
Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение