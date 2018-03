Fallout, Assassin's Creed, BioShock: новые скидки для PS4 в PS Store

В PlayStation Store стартовала новая распродажа для PS4, которая продлится до 12 апреля. По данным портала PSPrices, в цифровом магазине игроков ожидает более трёхсот свежих предложений.

Мы выбрали самые интересные:

Assassin’s Creed Origins — 2499 рублей;

NieR: Automata — 2199 рублей;

FIFA 18 — 1899 рублей;

Need for Speed: Payback — 1899 рублей;

South Park: The Fractured but Whole — 1899 рублей;

The Evil Within 2 — 1299 рублей;

Watch Dogs 2 — 1299 рублей;

Battlefield 1: Революция — 1299 рублей;

Mass Effect: Andromeda — 1299 рублей;

Dishonored 2 — 1299 рублей;

Wolfenstein: The New Order — 499 рублей;

Wolfenstein: The Old Blood — 499 рублей;

Wolfenstein II: The New Colossus — 1599 рублей;

Pillars of Eternity: Complete Edition — 1599 рублей (1279 рублей; для PS Plus);

Fallout 4: Game of the Year Edition — 1599 рублей;

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition — 1299 рублей;

BioShock: The Collection — 1299 рублей (999 рублей; для PS Plus);

Tom Clancy's Rainbow Six Siege — 1299 рублей;

Far Cry Primal — 1069 рублей;

Prey — 999 рублей;

Batman: Return to Arkham — 999 рублей;

Outlast 2 — 899 рублей;

Life is Strange: Before the Storm — 719 рублей;

DOOM — 699 рублей;

Assassin's Creed IV: Black Flag — 699 рублей;

Alien: Isolation — 574 рубля;

Homefront: The Revolution — 574 рубля;

Deus Ex: Mankind Divided — 539 рублей;

Assassin's Creed Chronicles — 499 рублей;

Rayman Legends — 499 рублей;

Tomb Raider: Definitive Edition — 429 рублей;

Sleeping Dogs Definitive Edition — 374 рубля;

Evolve — 359 рублей;

Battleborn — 359 рублей;

Murdered: Soul Suspect — 289 рублей;

Lords of the Fallen — 289 рублей;

Thief — 215 рублей.