Прекращено дело по иску «Роснефти» к АФК «Система»

Суд прекратил дело по иску «Роснефти» к АФК «Система» на 131,6 млрд руб

Арбитражный суд Башкирии 26 декабря 2017 года утвердил мировое соглашение в деле по иску "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей. Истцы требовали взыскать с ответчиков убытки, причиненные ими "Башнефти" при ее реорганизации в 2014 году. "Система" до конца 2014 года являлась владельцем контрольного пакета акций "Башнефти". В декабре "Роснефть" подала в арбитраж Башкирии второй иск — о взыскании 131,6 миллиарда рублей дивидендов, полученных "Системой" от "Башнефти".

По условиям мирового соглашения "Система" и ее "дочка" обязались в три этапа выплатить в пользу "Башнефти" 100 миллиардов рублей. В начале марта корпорация сообщила, что перечислила "Башнефти" финальный транш в размере 40 миллиардов рублей.

Еще один пункт мирового соглашения был выполнен в понедельник, 19 марта: башкирский арбитраж по совместным ходатайствам сторон отменил все остававшиеся обеспечительные меры по обоим искам к "Системе", выведя все активы корпорации из-под ареста.