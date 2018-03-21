Добыча жидких углеводородов в Норвегии в феврале снизилась на 4%

Объем добычи жидких углеводородов на норвежских нефтегазовых месторождениях в феврале, по предварительным данным, сократился на 82 тысячи баррелей в день, или на 4%, по сравнению с окончательными данными за январь, составив 1,944 миллиона баррелей в день, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).

NPD указывает, что показатель оказался на 3,1% ниже прогноза организации на уровне 2,007 миллиона баррелей в день.

Согласно итоговым данным за январь, объем добычи жидких углеводородов в стране составлял 2,026 миллиона баррелей в день.

Средний дневной объем добычи нефти в Норвегии в феврале составил 1,559 миллиона баррелей в день, что на 4,1% ниже прогноза NPD. При этом объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил 363,4 тысячи баррелей в сутки, что на 2,1% превышает прогноз организации.