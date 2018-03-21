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Добыча жидких углеводородов в Норвегии в феврале снизилась на 4%
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Добыча жидких углеводородов в Норвегии в феврале снизилась на 4% 

Прайм 3 часа назад
Объем добычи жидких углеводородов на норвежских нефтегазовых месторождениях в феврале, по предварительным данным, сократился на 82 тысячи баррелей в день, или на 4%, по сравнению с окончательными данными за январь, составив 1,944 миллиона баррелей в день, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).
NPD указывает, что показатель оказался на 3,1% ниже прогноза организации на уровне 2,007 миллиона баррелей в день.
Согласно итоговым данным за январь, объем добычи жидких углеводородов в стране составлял 2,026 миллиона баррелей в день.
Средний дневной объем добычи нефти в Норвегии в феврале составил 1,559 миллиона баррелей в день, что на 4,1% ниже прогноза NPD. При этом объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил 363,4 тысячи баррелей в сутки, что на 2,1% превышает прогноз организации.
Норвегия является крупнейшей нефтегазодобывающей страной в Европе. Согласно информации Еврокомиссии, на нефтегазовый сектор приходится около 22% ВВП страны и 67% экспорта. По данным BP, доля Норвегии на мировом нефтяном рынке составляет 2%. Практически весь экспорт газа идет в страны ЕС, Норвегия покрывает более 20% газовых потребностей Евросоюза.
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