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Курорты Северного Кавказа получат 13 млрд рублей
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Курорты Северного Кавказа получат 13 млрд рублей 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Правительство выделит компании «Курорты Северного Кавказа» 13 миллиардов рублей до 2020 года на создание объектов инфраструктуры туристического кластера. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 23 марта.
Финансирование будет осуществляться в соответствии с законом о бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов и госпрограммой по развитию Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года.
Согласно документу, курортам Северного Кавказа выделят в 2018 году 4,28 миллиарда рублей и по 4,5 миллиарда — в 2019 и 2020 годах.
Кроме того, постановлением установлено, что Минкавказ будет проводить детализацию мероприятий программы. Документом определена её методика. Осуществляться процедура будет путём одновременного или поочередного определения объектов инфраструктуры, исходя из необходимости достижения целевых показателей подпрограммы. Заниматься этим будет Минкавказ. Также ведомство начнёт проводить интегральную оценку эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на строительство объектов инфраструктуры курортов.
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