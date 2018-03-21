Минфин: ослабление требований к рейтингам банков повысит доходность размещения госсредств

МОСКВА , 21 марта. / ТАСС /. Ослабление требований к рейтингам банков для размещения средств госбюджета позволит увеличить доходность от размещения денег. Об этом сообщил на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Полагаю также возможным шире использовать рейтинги кредитных рейтинговых агентств при размещении средств федерального бюджета на депозиты. Это будет существенным вкладом в повышение эффективности управления бюджетными средствами. Мы создали свою рейтинговую инфраструктуру, достаточно качественно работают рейтинговые агентства. Поэтому уверен, что использование кредитных рейтингов отечественных кредитных рейтинговых агентств позволит увеличить и доходы с одной стороны бюджета от использования остатков денежных средств, которые хранятся в казначействе, а также позволит обеспечить отбор надежных банков", — сказал он.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал, что Минфин предлагает снизить требования к банкам, работающим с госсредствами. В частности, ведомство предлагает использовать рейтинг «А-» для размещения госсредств, а также рейтинги «ВВВ-» для работы с гарантиями по налоговым платежам и госзакупкам.

По словам Моисеева, при выборе банков для обслуживания бюджета капитал использовался в качестве эрзац-показателя, и сейчас в большинстве случаев от него можно отказаться и использовать только тот факт, что у банка есть генеральная банковская лицензия. Минфин хочет использовать требование к капиталу банка 1 млрд руб. как некий эквивалент того, что есть генеральная лицензия, пояснил он.

Акт по рейтингам «А-» и «ВВВ-» вступит в силу в течение марта, говорил Моисеев. Кроме того, для изменения требований к банкам потребуются и другие документы, которые Минфин доработает к лету.

После консультаций с объединением представителей малого и среднего бизнеса «Опора России» Минфин также предлагает отказаться от требований к рейтингам небольших региональных банков, которые будут работать с госгарантиями.