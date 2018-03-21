За год задолженность кубанцев по кредитам выросла на 25 млрд руб.

За 12 месяцев количество исполнительных производств по взысканию с физических лиц задолженностей в пользу кредитных организаций выросло более чем на 59 тысяч, сообщили в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю. А если говорить об общей сумме задолженности кубанцев по кредитам, то за последний год этот показатель вырос на 25 млрд 429 млн 128 тыс. руб.

По состоянию на февраль текущего года в кубанской службе судебных приставов находилось свыше 184,5 тысячи исполнительных производств (в феврале 2017 года — 125,4 тысячи исполпроизводств). Общая сумма долга — 73 млрд 813 млн 407 тыс. руб. (в феврале 2017 года — 48 млрд 384 млн 279 тыс. руб.).

Другая картина в сфере взыскания долгов пользу кредитных организаций с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Здесь статистика показывает небольшой прирост числа исполнительных производств (февраль 2018 года — 2552, февраль 2017 года — 2275), но снижение общей суммы задолженности (февраль 2018 года — 15 млрд 826 млн 740 тыс. руб., февраль 2017 года — 16 млрд 784 млн 628 тыс. руб.).