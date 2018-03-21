Ещё
На Кубани на развитие фермерских хозяйств выделят 1,3 млрд руб.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Кубани на развитие фермерских хозяйств выделят 1,3 млрд руб. 

АиФ — Юг 3 часа назад
Фото: АиФ – Юг
В целом в 2018 году на развитие АПК направят свыше семи миллиардов рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Около 500 млн рублей предусмотрено садоводам, в этом году начинает действовать программа «Малый сад», по которой аграрии смогут получать субсидии на закладку сада площадью до трех гектаров.
«Мы уже выращиваем 40% всех российских яблок, это хорошие показатели, но потенциал у края значительно больше», — цитирует пресс-служба главу региона Вениамина Кондратьева. — «Необходимо серьезно увеличить валовое производство продукции, предложить качественную альтернативу импортной».
Вениамин Кондратьев также отметил, что в прошлом году аграрии впервые получили субсидии на возмещение агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства овощей и семян сельскохозяйственных культур, в том числе и семян сахарной свеклы. Сумма составила более 150 млн рублей. В этом году за счет средства краевого бюджета объем финансирования увеличен на сорок млн рублей.
До 1,3 млрд рублей увеличены субсидии фермерам, поддержка будет оказана и сельхозкооперациям.
«Сейчас в крае зарегистрировано 136 потребительских кооперативов, на их поддержку будет выделено порядка 315 млн рублей» — сказал Вениамин Кондратьев. — «В целом, в ближайшие три года на развитие сельхозкооперации в крае планируется направить около миллиарда рублей».
АиФ — Юг: последние новости
За год задолженность кубанцев по кредитам выросла на 25 млрд. руб. В Туапсинском районе расстреляли автомобиль местного депутата Сочи и Минеральные Воды соединит новый автобан
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»77
Российский офицер принял героическую смерть39
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором372
США пригрозили привлечь РФ к ответственности107
Грудинин попросил прекратить дела против него245
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение