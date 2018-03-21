На Кубани на развитие фермерских хозяйств выделят 1,3 млрд руб.

В целом в 2018 году на развитие АПК направят свыше семи миллиардов рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края . Около 500 млн рублей предусмотрено садоводам, в этом году начинает действовать программа «Малый сад», по которой аграрии смогут получать субсидии на закладку сада площадью до трех гектаров.

«Мы уже выращиваем 40% всех российских яблок, это хорошие показатели, но потенциал у края значительно больше», — цитирует пресс-служба главу региона Вениамина Кондратьева . — «Необходимо серьезно увеличить валовое производство продукции, предложить качественную альтернативу импортной».

Вениамин Кондратьев также отметил, что в прошлом году аграрии впервые получили субсидии на возмещение агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства овощей и семян сельскохозяйственных культур, в том числе и семян сахарной свеклы. Сумма составила более 150 млн рублей. В этом году за счет средства краевого бюджета объем финансирования увеличен на сорок млн рублей.

До 1,3 млрд рублей увеличены субсидии фермерам, поддержка будет оказана и сельхозкооперациям.

«Сейчас в крае зарегистрировано 136 потребительских кооперативов, на их поддержку будет выделено порядка 315 млн рублей» — сказал Вениамин Кондратьев. — «В целом, в ближайшие три года на развитие сельхозкооперации в крае планируется направить около миллиарда рублей».