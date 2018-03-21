Гордума утвердила увеличение расходов бюджета Нижнего Новгорода на 491,9 млн рублей в 2018 году

Гордума утвердила увеличение расходов бюджета Нижнего Новгорода на 2018 года на 467,9 млн рублей за счет возвращенных остатков межбюджетных трансфертов 2017 года. Об этом стало известно на заседании 21 марта.

Согласно изменениям, теперь расходная часть бюджета текущего года составляет более 31 млрд рублей. Доходная часть также увеличена на 491,9 млн рублей и превышает 30 млрд Дефицит остается прежним и составляет 1,14 млрд рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований, которые направляются на исполнение публичных нормативных обязательств, уменьшен на 88,6 млн рублей и теперь составляет 612 млн руб.

Как сообщалось ранее, дополнительные средства планируется направить на ремонт Нижневолжской набережной (175,2 млн рублей) на продление метрополитена (238 млн рублей) и на расселение жителей аварийного фонда (4,6 млн рублей).