Выплаты вкладчикам ОФК Банка начнутся не позднее 4 апреля 

Выплаты вкладчикам московского банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК Банк) начнутся не позднее 4 апреля 2018 года, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 27 марта 2018 года.
Сегодня ЦБ [сообщил] (https://rns.online/finance/TSB-vvel-vremennuyu-administratsiyu-v-OFK-Bank—2018-03-21/) о возложении на АСВ функций временной администрации по управлению ОФК Банком сроком на шесть месяцев. Кроме того, регулятор ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на три месяца.