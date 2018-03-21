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Выплаты вкладчикам ОФК Банка начнутся не позднее 4 апреля
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Выплаты вкладчикам ОФК Банка начнутся не позднее 4 апреля 

Rambler News Service 4 часа назад
Выплаты вкладчикам московского банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК Банк) начнутся не позднее 4 апреля 2018 года, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 27 марта 2018 года.
Сегодня ЦБ [сообщил] (https://rns.online/finance/TSB-vvel-vremennuyu-administratsiyu-v-OFK-Bank—2018-03-21/) о возложении на АСВ функций временной администрации по управлению ОФК Банком сроком на шесть месяцев. Кроме того, регулятор ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на три месяца.
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 Ещё 2 источника 
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