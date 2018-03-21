Авиакомпания Red Wings открывает прямые рейсы в Ереван

Red Wings Airlines — российская авиакомпания, базирующаяся в Москве, в аэропорту Домодедово, основана в 1999 году. Red Wings стала самым крупным заказчиком нового перспективного типа российской техники — МС-21, подписав контракт твердого лизинга на 16 самолетов с датами поступления в период 2020-2024 гг.