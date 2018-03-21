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Red Wings открывает прямые рейсы в Ереван
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Авиакомпания Red Wings открывает прямые рейсы в Ереван 

Rambler News Service 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Авиакомпания Red Wings открывает прямые регулярные рейсы из аэропорта Домодедово по маршруту Москва — Ереван (Армения) — Москва с частотой 4 рейса в неделю, а с переходом на весенне-летнее расписание авиакомпания будет выполнять ежедневные рейсы в столицу Армении, сообщили в Домодедово.
Red Wings Airlines — российская авиакомпания, базирующаяся в Москве, в аэропорту Домодедово, основана в 1999 году. Red Wings стала самым крупным заказчиком нового перспективного типа российской техники — МС-21, подписав контракт твердого лизинга на 16 самолетов с датами поступления в период 2020-2024 гг.
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