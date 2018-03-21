Добыча угля в Китае стала рекордной впервые за три года

Уровень добычи сырья в 2017 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировал рост на 3,3%. Данный показатель стал рекордным с 2014 года. Шестилетний минимум был зафиксирован в 2016 году.

Рост показателя был обусловлен восстановлением спроса на сырье и повышением производственных мощностей.

Добыча сырой нефти в КНР сократилась на 4,1% до 191.5 млн т. к 2016 году. Падение замедлилось на 2,8 процентных пункта в относительных величинах.

Уровень добычи природного газа повысился на 8,2 процента в годовом исчислении и достиг 148 млрд куб.м. Повышение значения было достигнуто высоким внутренним потреблением и снижением применения угля на фоне проектов по конверсии угля в газ.