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Биткоин преодолел отметку в девять тысяч долларов
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Биткоин преодолел отметку в девять тысяч долларов 

Аргументы и Факты 4 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Курс биткоина за сутки вырос на 6,8% и преодолел отметку в девять тысяч долларов, свидетельствуют данные CoinCheckup.
Первая продолжает расти с минувшего воскресенья, когда был достигнут локальный минимум в 7,68 тысячи долларов.
Аналитики ожидают, что курс продолжит расти, если ему удастся преодолеть отметку 9,9 тысяч долларов. В то же время, специалисты не исключают падения биткоина до 7,5 тысяч долларов в ближайшую неделю.
Вслед за биткоином дорожают и другие криптовалюты. Ethereum вырос до 582 долларов (+8,59%), Bitcoin Cash — до 1055 долларов (+8,02%), Litecoin — до 171 доллара (8,56%). Капитализация рынка криптовалют достигла 352 миллиардов долларов.
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