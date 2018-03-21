Биткоин преодолел отметку в девять тысяч долларов

Курс биткоина за сутки вырос на 6,8% и преодолел отметку в девять тысяч долларов, свидетельствуют данные CoinCheckup.

Первая продолжает расти с минувшего воскресенья, когда был достигнут локальный минимум в 7,68 тысячи долларов.

Аналитики ожидают, что курс продолжит расти, если ему удастся преодолеть отметку 9,9 тысяч долларов. В то же время, специалисты не исключают падения биткоина до 7,5 тысяч долларов в ближайшую неделю.

Вслед за биткоином дорожают и другие криптовалюты. Ethereum вырос до 582 долларов (+8,59%), Bitcoin Cash — до 1055 долларов (+8,02%), Litecoin — до 171 доллара (8,56%). Капитализация рынка криптовалют достигла 352 миллиардов долларов.