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В крупном московском «ОФК-банке» введена временная администрация
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В крупном московском «ОФК-банке» введена временная администрация 

Интересант 4 часа назад
Функции временной администрации по управлению «ОФК-банком» («Объединенный финансовый капитал») Агентству по страхованию вкладов передал сегодня Центральный банк России. На три месяца введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Учреждение занимало 81-е место среди таковых в России. На 1 февраля банк располагал 49,6 миллиардами рублей. Является участником системы страхования вкладов.
Временная администрация введена на полгода. Полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банком приостановлены. Первоочередная задача — проведение обследования финансового положения компании.
Накануне ОФК-банк перестал проводить финансовые операции и перешел в консультационный режим работы. Неделю назад у кредитной организации возникли сложности с проведением платежей на счета других банков.
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