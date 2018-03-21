В крупном московском «ОФК-банке» введена временная администрация

Временная администрация введена на полгода. Полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банком приостановлены. Первоочередная задача — проведение обследования финансового положения компании.

Накануне ОФК-банк перестал проводить финансовые операции и перешел в консультационный режим работы. Неделю назад у кредитной организации возникли сложности с проведением платежей на счета других банков.