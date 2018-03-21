В крупном московском «ОФК-банке» введена временная администрация 

Функции временной администрации по управлению «ОФК-банком» («Объединенный финансовый капитал») Агентству по страхованию вкладов передал сегодня Центральный банк России. На три месяца введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Учреждение занимало 81-е место среди таковых в России. На 1 февраля банк располагал 49,6 миллиардами рублей. Является участником системы страхования вкладов.
Временная администрация введена на полгода. Полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банком приостановлены. Первоочередная задача — проведение обследования финансового положения компании.
Накануне ОФК-банк перестал проводить финансовые операции и перешел в консультационный режим работы. Неделю назад у кредитной организации возникли сложности с проведением платежей на счета других банков.