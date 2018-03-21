В «Газпроме» рассказали о ходе строительства «Турецкого потока»

Отмечается, что 991 километр газопровода составляет 53 процента от всей протяженности морского участка по двум ниткам.

В рамках проекта планируется прокладка через Черное море газовой магистрали из двух ниток, каждая из которых сможет поставлять 15,75 миллиарда кубометров.

Первая предназначена для поставок газа турецким потребителям. Вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Работы должны начаться в 2018 году, а в конце 2019 года завершиться. «Газпром» будет владеть всей морской частью газопровода. Компания также финансирует строительство обоих направлений. Газотранспортную инфраструктуру на территории Турции будет возводить местная компания Botas.

Недавно оценка стоимости сооружения газопровода повысилась с шести до семи миллиардов долларов.