Казначейство нашло нарушения в использовании бюджета на 736 млрд руб. в 2017 году

При этом Казначейству удалось увеличить объем возвращенных в бюджет средств на 40% почти до 34 млрд рублей.

"В прошлом году увеличилась эффективность проведенных проверок. Объем средств, возвращенных в федеральный бюджет по итогам проверок прошлого года, увеличился на 40% и составил 33,9 млрд руб. Из них 25 млрд руб. уплачено в добровольном порядке", — сказал он.