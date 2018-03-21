Казначейство нашло нарушения в использовании бюджета на 736 млрд руб. в 2017 году 

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Федеральное казначейство обнаружило нарушения с использованием бюджета в 2017 году на общую сумму 735,9 млрд руб., сообщил глава ведомства Роман Артюхин на коллегии казначейства.
При этом Казначейству удалось увеличить объем возвращенных в бюджет средств на 40% почти до 34 млрд рублей.
"В прошлом году увеличилась эффективность проведенных проверок. Объем средств, возвращенных в федеральный бюджет по итогам проверок прошлого года, увеличился на 40% и составил 33,9 млрд руб. Из них 25 млрд руб. уплачено в добровольном порядке", — сказал он.