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Госдума освободила Савинскую от должности члена совета директоров ЦБ
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Госдума освободила Савинскую от должности члена совета директоров ЦБ 

Прайм 5 часов назад
Госдума освободила Надежду Савинскую от должности члена совета директоров Банка России, которую она занимала с 18 октября 2013 года.
Решение принято на основании представления председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.
По закону о ЦБ, членом его совета директоров может быть только служащий Банка России.
Савинская, занимавшая с 15 мая 2014 года должность начальника Северо-Западного главного управления ЦБ РФ, в феврале текущего года покинула свой в связи с выходом на пенсию. До этого она занимала должность начальника главного управления ЦБ по Санкт-Петербургу.
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