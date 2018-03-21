Россельхозбанк не исключает новой меры господдержки

Москва, 21 марта — «Вести. Экономика». Россельхозбанк, 100% голосующих акций которого принадлежат Росимуществу, сократил убыток по МСФО за 2017 г. в 3 раза, но готов запросить господдержку для пополнения капитала. Банк увеличивает привлечение вкладов и кредитование агросектора. Чистый убыток госбанка по итогам 2017 г. составил 19,5 млрд руб. и снизился по сравнению с 2016 г. в 3 раза — с 58,9 млрд руб., согласно сообщению Россельхозбанка (РСХБ). В результате удешевления и удлинения срочности ресурсной базы в 2017 г. группа РСХБ сократила объем заимствований от Банка России на 25,8% до 21,5 млрд руб. с 28,9 млрд руб. на конец 2016 г. В 2017 г. продолжилось снижение зависимости РСХБ от фондирования, привлеченного на международном финансовом рынке. В 2017 г. были погашены еврооблигации и субординированный кредит, в объеме, эквивалентном 172 млрд руб. При этом доля средств, привлеченных на международном рынке капитала, в совокупных обязательствах группы на 31 декабря 2017 г. сократилась до 5,3% с 14,7% по состоянию на конец 2016 г. В 2017 г. РСХБ увеличил акционерный капитал на 50 млрд руб. Собственный капитал группы за 2017 г. вырос на 15,7% и составил 190,4 млрд руб. Коэффициент достаточности капитала в соответствии с требованиями Банка России Н1.0 по состоянию на 01.01.2018 составил 15,5%, Н1.1 — 10,5%, Н1.2 — 11,0%. Тем не менее, зампред правления РСХБ Кирилл Левин заявил, что банк намерен увеличить капитал и за счет выпуска облигаций и за счет прямой поддержки Росимущества — «работаем в разных направлениях и с клиентами, и с рынком работаем по выпуску субординированных облигаций, и с акционером». Госбанк увеличивает кредитование агросектора и привлечение средств клиентов.

Кредитный портфель АО «Россельхозбанк» в сегменте АПК в 2017 году

В 2017 г. РСХБ продолжила работу, направленную на повышение качества кредитного портфеля. Группа по сравнению с 2016 г. снизила расходы, связанные с созданием резервов под обесценение кредитного портфеля — до 63,9 млрд руб. в 2017 г. против 86,5 млрд руб. в 2016 г. Кредитный портфель группы (до вычета резервов) увеличился на 8,9% по сравнению с показателем на конец 2016 г. до 1,969 трлн руб. Кредитный портфель юридических лиц вырос относительно конца 2016 г. на 8,4% и превысил 1,605 трлн руб. Кредитный портфель физических лиц увеличился с начала 2017 г. на 11,1% — до 363,4 млрд руб. за счет развития всех направлений розничного кредитования, основными из которых являлись ипотечное, потребительское кредитование и кредитные карты. За 2017 г. депозиты и остатки на счетах клиентов выросли на 39,7% и составили 2,204 трлн руб., в том числе средства юридических лиц увеличились на 39,5% до 1,346 млрд руб., физических лиц — на 39,9% до 857,6 млрд руб. Доля клиентских средств в общем объеме привлеченных ресурсов возросла с 68,7% на конец 2016 г. до 81,7% на конец 2017 г. По состоянию на 31 декабря 2017 г. активы группы составили 2,889 трлн руб. — прирост за год составил 17,3%. Показатели долгосрочной ликвидности группы РСХБ в очередной раз стали рекордными — соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 31 декабря 2017 г. составило 89,3% по сравнению со 114,6% на конец 2016 г.