IAB Russia: поисковая и видеореклама растут быстрее всех в Рунете

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Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) оценила объем российского рекламного рынка за 2017 год — он увеличился на 14% до 417 млрд рублей. Сегмент интернет-рекламы, который немного уступил по объему телевидению, вырос на 22% до 166,3 млрд рублей. Внутри него самыми быстрорастущими подсегментами стали видеореклама (+26% до 8,3 млрд рублей) и поисковая реклама (+25% до 73,1 млрд рублей), следует из подробной оценки интернет-рекламы IAB Russia за прошлый год.

IAB Russia проводил ее в трех ключевых сегментах — performance (доходы от продажи рекламы по модели «оплата за результат»), branding (доходы от продаж рекламы по модели «оплата за выход рекламного сообщения») и classifieds (затраты на рекламу в сервисах объявлений и маркетплейсах).

Объем сегмента branding показал цифру в 34,3 млрд рублей с ростом на 24%, performance — 132 млрд рублей с ростом на 22%, classifieds — 30 млрд рублей с ростом на 20%. Внутри branding баннерная реклама выросла на 26% до 26 млрд рублей, видео — на 26% до 8,3 млрд рублей.

Performance Search (реклама в результатах поиска Яндекса Google ) и Performance CPx (контекстные объявления в соцсетях, приложениях и рекламных сетях, включая MyTarget, и рекламные сети Яндекса и Google AdSense) показали динамику +25% до 73,1 млрд рублей и +19% до 58,9 млрд рублей соответственно.

Впервые IAB Russia представил оценку сегмента Digital Audio Ad (аудиореклама в интернете), объем которого по итогам 2017 года достиг 155 млн рублей.

Ранее Sostav со ссылкой на оценку председателя комитета по Influence Marketing IAB Russia Евгения Сафонова и игроков сегмента influence marketing также писал, что объем рекламы у блогеров/лидеров мнений в России составил примерно 3−5 млрд рублей в 2017 году.

Рынок интернет-рекламы в 2017 году Рынок интернет-рекламы в 2017 году Рынок интернет-рекламы в 2017 году

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Алексей Беляев , вице-Президент IAB Russia, председатель Индустриального Комитета IAB Russia по исследованиям:

В 2017 году стало совершенно очевидно, что в российской рекламе доминируют два основных медиа — Интернет и ТВ. Именно в эти два коммуникационных канала рекламодатели вложили около 80% своих рекламных бюджетов.

Опережающий рост Branding сегмента связан, на мой взгляд, с тем, что крупные площадки отработали и вывели на рынок ряд рекламных продуктов решающие весь спектр задач построения бренда, а крупные рекламодатели, освоили и успешно применяют современные цифровые технологии. Нужно особо отметить выделить продолжающийся рост рынка подсегмента видео-рекламы, связанный, как с ростом аудиторных показателей (объемов аудитории и время потребления видео в Интернете) так и с появлением и распространением инструментов для измерения и подтверждения качества размещения рекламы.

Продолжающийся рост performance сегмента при его обширной, более 70%, доле в общем объеме рынка интернет-рекламы обусловлен, в первую очередь, широким спектром доступных продуктов, наличием инструментов, позволяющих измерять рекламные кампании, а также продолжающимся развитием технологий.

Если говорить о перспективах сегмента, то я бы отметил нереализованный пока в полной мере потенциал мобильных форматов рекламы. Продолжающийся рост доли mobile only аудитории, то есть людей, выходящих в сеть только с мобильных устройств и совершенствование рекламных продуктов и технологий привлекают внимание и интерес рекламодателей и позволяют надеяться на то, что мобильная реклама будет драйвером роста в рынка в ближайшее время. Кроме того, можно рассчитывать на продолжение развития видеорекламы, в частности в социальных сетях и outstream форматах.

Борис Омельницкий, президент IAB Russia:

Главная цифра по итогам 2017 года — это рост рынка интерактивной рекламы в 22%. Анализ динамики по кварталам показывает, что несмотря на бурный рост рынка во второй половине 2016 года, в 2017 году также удалось поддержать значительные темпы роста.

Если говорить про сегменты, то в разделе performance рекламы радует, что поисковая реклама продолжила рост с динамикой в 25%. Это подтверждение того, что поисковая реклама эффективна и востребована со стороны рекламодателей. Если говорить про брендинговые инструменты, то закономерным является рост видеорекламы на 26% в год, которые следует за ростом видеосмотрения в интернете.

По итогам 2017 года во второй раз был оценен рынок классифайдов в интернете, который составил 30 млрд руб. и показал рост в 20% к 2016 году. Эта оценка была собрана из официальных источников, биржевых отчетов и мнений экспертов. Мы надеемся, что игроки рынка классифайдов будут активнее участвовали в работе IAB Russia, предложат свои дополнения и по итогам 2018 года мы сможем дать более точную оценку.

Сергей Коренков, директор по развитию бизнеса Gazprom-Media Digital:

Несмотря на то, что видеотрафик на мобильных устройствах рос опережающими темпами, доля мобильного видео на рынке видеорекламы оставалась невысокой. GPMD оценило ее примерно в 20% от общего объема затрат на этот вид рекламы в Рунете в 2017 году или в 1,6 млрд рублей в денежном выражении. Фактически доля рекламного инвентаря на мобильных устройствах более чем вдвое превышала долю затрат, пришедшихся на этот вид рекламы в бюджетах брендов.

Мы прогнозируем, что уже в этом году ситуация поменяется: доля мобильной видеорекламы вырастет до 30−40% от общего объема затрат рекламодателей на видеорекламу в Рунете. Таким образом, мобильный сегмент может вырасти более чем в два раза — до 3−4 млрд рублей. Темпы роста при этом нетрудно посчитать: минимально они составят 87%, максимально — до 150%

Яндекс — один из крупнейших игроков на рынке рекламы. Мы показываем рост выручки от продажи рекламы относительно 2016 года в 20% и не намерены снижать этот темп в 2018 году. Сейчас мы видим перспективу развития в расширении собственной рекламной сети, которая уже сейчас насчитывает десятки тысяч сайтов и мобильных приложений, развитии видео и мобильных форматов рекламы, совершенствовании рекламной платформы. По мнению аналитиков, мы уже обеспечиваем рекламодателям максимальный возврат инвестиций от вложений в онлайн-рекламу и нацелены в дальнейшем работать над повышением эффективности каждого рекламного блока.

Мы уже не первый квартал растем быстрее рынка рекламы в целом: в 2017 году наша рекламная выручка увеличилась на 28,9%. Дело не в том, что сегмент тормозит, а в том, что мы находимся на переднем крае. Например, уже некоторое время идет перераспределение рекламных бюджетов в пользу мобильной рекламы, эффективного кросс-девайс продвижения и рекламы в соцсетях, и мы этим пользуемся — активно развиваем инструменты и форматы для продвижения и обеспечения прозрачности в этом секторе. Наши нативные форматы видеорекламы в лентах соцсетей становятся все более востребованными у рекламодателей. В 2016 году мобильная реклама обеспечивала нам около трети выручки от рекламы в социальных сетях; в 2017 году эта доля выросла и достигла половины.

Аркадий Граф , CEO All in One Media и CHOIZ. me:

Основная тенденция года очевидна — интернет становится номером один по доходам от рекламы, и это неизбежно. Можно уверенно сказать, что по итогам 2018 года digital обгонит ТВ по объемам рекламных инвестиций. Это глобальная тенденция, и Россия не будет исключением.

Важно отметить, что рост стабилизировался почти по всем сегментам внутри интернет-рекламы — прошло время «взрывных» цифр, и это определенно говорит о взрослении рынка.

Если говорить о сегментах внутри digital, стоит обратить особое внимание на видеорекламу, затраты рекламодателей на которую составили 8,3 млрд руб. Сегмент видео вырос в той же динамике, что и баннеры — на 26%, но в 2018 г. этот рост определенно ускорится.

В баннерной рекламе мы увидим, что качество самих форматов и креативов будет повышаться — на это повлияют глобальные и российские тренды, в том числе борьба Google и Яндекса с «агрессивными» форматами.