Ещё
Ростовская область получит 158 миллионов рублей на помощь тяжелобольным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ростовская область получит 158 миллионов рублей на помощь тяжелобольным 

161.ru 36 минут назад
Фото: 161.ru
Ростовская область получит в 2018 году на развитие и улучшение помощи тяжелобольным 158,5 миллиона рублей. Больше только у Краснодарского края (172,7 миллиона) и Московской области (165,6 миллиона).
— В 84 региона России будет перечислено в общей сумме 4,35 миллиарда рублей. Деньги пойдут на обезболивающие средства, дыхательные аппараты, которые применяются при паллиативной медицинской помощи, на организацию патронажной службы. Это позволит поддержать людей, которые нуждаются в таких услугах и такой помощи, — заявил Дмитрий Медведев.
Кроме того, Правительство России выделило дополнительные средства, чтобы обеспечить всеми необходимыми лекарствами людей с инвалидностью. Донской регион, согласно распоряжению, получит 94 миллиона рублей.
161.ru: последние новости
Японцы купят «Донской табак» Ивана Саввиди за 90 миллиардов рублей Представители завода Бериева: “Причиной массового отравления таллием в Таганроге стал бытовой конфликт” «Девушка была еще жива, а люди на ее фоне делали селфи»: очевидец — о смертельной аварии под Таганрогом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию280
Как Путин поступит с Собчак после выборов555
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге3
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье46
Назван главный итог звонка Трампа Путину243
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
04:12
Макаревич открестился от «дебилов»
Шоу-бизнес
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
00:39
Стало известно о пострадавшем при взрыве газа в Мурманске
Происшествия
02:59
На «Почте России» орудовала банда грабителей
Криминал Общество
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге
Происшествия
05:54
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение