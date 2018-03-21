Ростовская область получит 158 миллионов рублей на помощь тяжелобольным 

Ростовская область получит в 2018 году на развитие и улучшение помощи тяжелобольным 158,5 миллиона рублей. Больше только у Краснодарского края (172,7 миллиона) и Московской области (165,6 миллиона).
— В 84 региона России будет перечислено в общей сумме 4,35 миллиарда рублей. Деньги пойдут на обезболивающие средства, дыхательные аппараты, которые применяются при паллиативной медицинской помощи, на организацию патронажной службы. Это позволит поддержать людей, которые нуждаются в таких услугах и такой помощи, — заявил Дмитрий Медведев.
Кроме того, Правительство России выделило дополнительные средства, чтобы обеспечить всеми необходимыми лекарствами людей с инвалидностью. Донской регион, согласно распоряжению, получит 94 миллиона рублей.