АК банк прекратил выдачу средств вкладчикам 

Клиенты АктивКапитал банка (АК банк, Самара) жалуются на проблемы при получении денег по вкладам.
«Сейчас денег в кассе нет. Нужно будет подойти в офис банка и записаться в очередь», — сообщили «Интерфаксу» в колл-центре банка в среду. Деньги можно будет снять после того, как средства появятся в кассе.
Ранее АК банк ввел временные ограничения на обслуживание физлиц в своих офисах. В банке утверждают, что сложившаяся ситуация носит временный характер и связана с технической проблемой, которая будет устранена 23 марта, в пятницу.
АК банк (до июня 2011 года Элкабанк) основан в 1994 году, имеет филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске и Ростове-на-Дону. Председателем правления АК банка является Григорий Оганесян, который работает в банковской сфере с середины 90-х годов.