АК банк прекратил выдачу средств вкладчикам

«Сейчас денег в кассе нет. Нужно будет подойти в офис банка и записаться в очередь», — сообщили «Интерфаксу» в колл-центре банка в среду. Деньги можно будет снять после того, как средства появятся в кассе.

Ранее АК банк ввел временные ограничения на обслуживание физлиц в своих офисах. В банке утверждают, что сложившаяся ситуация носит временный характер и связана с технической проблемой, которая будет устранена 23 марта, в пятницу.