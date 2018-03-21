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Любимое мороженое Путина вышло в лидеры рынка
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Любимое мороженое Путина вышло в лидеры рынка 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Кубанская группа компаний «Ренна», которая является производителем мороженого под брендом «Коровка из Кореновки», вышла на второе место в России по продажам продукта. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на данные Nielsen.
Речь идет о продажах порционного мороженого в стаканчиках, в виде эскимо или в брикетах. Группа по итогам 2017 года (с октября 2016-го по октябрь 2017-го) увеличила долю на рынке на 2,3 процентного пункта, до 8,9 процента. В результате «Ренна» оттеснила на третье место в рейтинге крупнейших продавцов продукта — совместное предприятие швейцарской Nestle и британской R&R «Фронери» (мороженое «48 копеек», Extreme). На первом месте остался англо-голландский концерн Unilever («Золотой стандарт», «Магнат», Cornetto).
В Союзе мороженщиков России сообщили, что кубанская группа компаний «Ренна» также является одном из лидеров России по производству мороженого, однако в союзе не уточнили ее долю, отмечает газета.
Мороженое бренда «Коровка из Кореновки» дважды отмечал президент России Владимир Путин. Летом 2017 года в ходе авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском глава государства попробовал пломбир в стаканчике этого производителя и на вопрос журналистов, вкусное ли мороженое, сказал, что рекомендует его.
В марте 2018 года глава государства посетил Национальный центр зерна имени Лукьяненко в Краснодаре, где во второй раз отметил, что мороженое Кореновского комбината «самое вкусное».
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