Совет директоров «Газпрома» разрешил менеджменту не согласовывать кредиты на сумму до €4 млрд

Совет директоров «Газпрома» разрешил менеджменту компании не согласовывать с советом ряд кредитов на сумму до €4 млрд, говорится в сообщении газового холдинга.

«Определить, что сделки по привлечению двусторонних и клубных кредитов от банков, указанных в приложении к решению совета директоров, на общую сумму, в совокупности не превышающую €4 млрд евро, не требуют согласования советом директоров», — отмечает «Газпром».

Речь идет о кредитах на срок не более пяти лет.

При этом процентная ставка не должна превышать Euribor плюс 2,5% годовых, единовременная комиссия должна составлять не более 1,5% от суммы кредита.

О каких банках идёт речь, газовый холдинг не уточняет.