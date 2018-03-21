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Совет директоров «Газпрома» разрешил менеджменту не согласовывать кредиты на сумму до €4 млрд
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Совет директоров «Газпрома» разрешил менеджменту не согласовывать кредиты на сумму до €4 млрд 

Rambler News Service 40 минут назад
Совет директоров «Газпрома» разрешил менеджменту компании не согласовывать с советом ряд кредитов на сумму до €4 млрд, говорится в сообщении газового холдинга.
«Определить, что сделки по привлечению двусторонних и клубных кредитов от банков, указанных в приложении к решению совета директоров, на общую сумму, в совокупности не превышающую €4 млрд евро, не требуют согласования советом директоров», — отмечает «Газпром».
Речь идет о кредитах на срок не более пяти лет.
При этом процентная ставка не должна превышать Euribor плюс 2,5% годовых, единовременная комиссия должна составлять не более 1,5% от суммы кредита.
О каких банках идёт речь, газовый холдинг не уточняет.
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