Как Amazon стала второй компанией в мире после Apple

По данным на момент закрытия торгов на бирже NASDAQ во вторник суммарная стоимость всех бумаг Alphabet Inc. составила 762,8 млрд долларов, а Amazon.com Inc. — 768 млрд Лидера мирового рейтинга по рыночной капитализации, Apple, инвесторы оценивают в 889,1 млрд долларов.

В последнее время акции Amazon стремительно росли, пишет TechCrunch — с начала января компания подорожала на 29%. В это же время бумаги Alphabet то дорожали, то дешевели. Инвесторы верят в реализацию амбиций Amazon больше, чем в то, что фантастические проекты Google вроде раздачи интернета с воздушных шаров или доставки дронами когда-нибудь станут приносить серьезную прибыль.

∎Echo Spot: «умный» будильник Amazon с видеосвязьючитайте также

Корпорация Джеффа Безоса, начинавшая с онлайн-торговли книгами, в последние годы планомерно диверсифицирует бизнес. Первым «звонком» стал успех «облачного» бизнеса Amazon Web Serviсes, стартовавшего в 2006-м как смелый эксперимент. Как выяснилось в 2015-м, именно сдача в аренду серверов и предоставление связанных с этим услуг компаниям по всему миру, а не низкомаржинальный ритейл, вносит сегодня наибольший вклад в прибыль Amazon, хотя доля AWS в валовом доходе не так уж и велика.

Потерпев неудачу с выпуском собственного Android-смартфона, который не смог повторить относительный успех сверхдешевых планшетов Fire Tablet, компания быстро перегруппировалась, чтобы зайти на рынок цифровых устройств с неожиданной стороны. Результатом стало фактически формирование нового рынка — смарт-колонок. На нем Amazon Echo со встроенной голосовой помощницей Alexa пока безоговорочно лидирует (по крайней мере, в США ), а принадлежащая Alphabet Google с ее Google Home пока выступает в роли догоняющего.

∎Amazon построит башню для дронов-курьеровчитайте также

Кроме того, Amazon который год активно развивает подразделение доставки развлекательного видео — Prime Video, заказывая для него дорогостоящие сериалы и другой контент. Летом Джефф Безос решил вложиться в «оффлайновый» ритейл, купив сеть премиальных супермаркетов «здорового» питания Whole Foods, а в январе открыла первый супермаркет без касс и продавцов. Наконец, компания интересуется и технологиями «умного дома» и «интернета вещей» — последним приобретением империи Безоса стал стартап Ring, разрабатывающий «умные» дверные замки. За компанию, конкурирующую с принадлежащей Alphabet Nest, Amazon заплатила миллиард долларов.