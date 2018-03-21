ЦБ ввел временную администрацию в ОФК Банк

Регулятор отмечает, что на период деятельности администрации приостановлены полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банка. Кроме того, ЦБ с 21 марта ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов ОФК Банка сроком на три месяца.

«Указанные решения приняты Банком России в целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков банка и обеспечат полный контроль ситуации в кредитной организации и сохранность её активов», — указывает ЦБ.

ОФК Банк является участником системы страхования вкладов. Банк России сообщает, что выплаты по вкладам в данной кредитной организации начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория.