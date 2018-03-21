ЦБ ввел временную администрацию в ОФК Банк 

Банк России возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению банком «Объединенный финансовый капитал» (ОФК Банк), сообщает ЦБ.
«В связи с неустойчивым финансовым положением Публичного акционерного общества Банк ''Объединенный финансовый капитал'' (рег. № 2270, г. Москва) и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков Банк России приказом от 21.03.2018 № ОД-693 возложил с 21 марта 2018 года на государственную корпорацию ‘’Агентство по страхованию вкладов'' функции временной администрации по управлению ПАО ''ОФК Банк'' сроком на шесть месяцев», — говорится в сообщении.
Регулятор отмечает, что на период деятельности администрации приостановлены полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банка. Кроме того, ЦБ с 21 марта ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов ОФК Банка сроком на три месяца.
«Указанные решения приняты Банком России в целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков банка и обеспечат полный контроль ситуации в кредитной организации и сохранность её активов», — указывает ЦБ.
ОФК Банк является участником системы страхования вкладов. Банк России сообщает, что выплаты по вкладам в данной кредитной организации начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория.