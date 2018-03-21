Европа не готова: «Газпром» не сможет обойтись без Украины

Развод «Газпрома» «Нафтогазом» может оказаться невыгодным для российской компании. До 2024 года «Северный поток — 2» не сможет обеспечить оговоренные «Газпромом» объемы поставок газа в Европу, что, скорее всего, станет причиной заключения новых контрактов с партнерами из Украины

«Газпром» в 2020 году не сможет обойтись без украинской газотранспортной системы для транзита в Европу, поскольку к тому моменту наземная инфраструктура в ЕС еще не будет готова к приему газа «Северного потока — 2» (Nord Stream 2)», — сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что к концу следующего года, когда истекает контракт на транзит газа через Украину, «Газпром» сможет прокачать через Nord Stream 2 не более 34 млрд кубометров из проектных 55 млрд кубометров. По словам Симона Пирани из Оксфордского института энергетических исследований,

«Газпром» сможет отказаться от украинского транзита для выполнения своих долгосрочных контрактов только к 2024 году.

Напомним, что в марте «Газпром» инициировал расторжение контрактов с украинским «Нафтогазом» на поставку и транзит газа. «По-видимому, на это уйдет плюс-минус полтора-два года», — говорил глава компании Алексей Миллер на встрече с главой правительства Дмитрием Медведевым

28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по транзиту российского газа через территорию Украины в пользу «Нафтогаза». Суд частично удовлетворил иск украинской компании, которая требовала от «Газпрома» $17 млрд, и присудил ему компенсацию в $4,637 млрд С учетом предыдущих решений Стокгольмского арбитража, «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд

По словам Миллера, этот вердикт является «асимметричным», подчеркивая, что это решение нарушило баланс интересов сторон по двум контрактам — контракту на поставку газа на Украину и транзитному контракту.

Несмотря на запуск процедуры расторжения договора, стороны могут договориться во внесудебном порядке и по взаимному согласию внести во все еще действующие договоры изменения.

Тем не менее, как отмечает член правления Wintershall Тило Виланд, новый виток газового кризиса между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» не отразился на отношении к российскому холдингу в Европе. Газпром» является очень надежным партнером и поставщиком газа для Европы», — сказал Виланд.

Он также напомнил, что в период резких холодов в ЕС в конце февраля-начале марта, единственным поставщиком, который согласился увеличить объемы поставок, был «Газпром». «У „Газпрома“ есть контракты с Европой, есть соответствующие обязательства. Я исхожу из того, что „Газпром“ всегда найдет возможности выполнить свои обязательства по отношению к Европе, найдет нужные транзитные пути, чтобы выполнить имеющиеся контракты. Без газа мы не останемся, это точно», — добавил Виланд.

При этом член правления признал, что «те же силы в Европе, которые и так склонны отрицательно относиться к „Газпрому“, конечно, в очередной раз представят это обстоятельство в искаженном виде и воспользуются им для собственных доводов».

Говоря о перспективах «Северного потока — 2», Виланд выразил мнение, что он будет таким же привлекательным для европейских банков, как и «Северный поток».

«Мы планировали обеспечить финансирование к 2019 году и по-прежнему укладываемся в этот график», — сказал Виланд. По его словам, банковское финансирование проекта пока не согласовано окончательно.

Пока финансирование «Северного потока — 2» должно обеспечиваться «Газпромом» и партнерами по проекту (Wintershall, Uniper, ENGIE, OMV и Royal Dutch Shell ). В прошлом году партнеры инвестировали в проект по €324 млн, в этом году финансирование запланировано на том же уровне. В 2019 году запланировано привлечение банковского финансирования, что позволит партнерам вернуть вложенные средства.