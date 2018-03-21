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«Газпром» построил более 1629 км газопровода «Сила Сибири»
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«Газпром» построил более 1629 км газопровода «Сила Сибири» 

Rambler News Service 1 час назад
«Газпром» построил уже более 1629 км газопровода «Сила Сибири», говорится в сообщении газового холдинга.
«Высокими темпами ведется строительство газопровода «Сила Сибири» — связующего звена между центрами газодобычи и потребителями. К настоящему времени построено 1629,3 км линейной части газопровода или 75,5% участка от Чаяндинского месторождения до Благовещенска», — говорится в сообщении «Газпрома».
16 февраля 2018 года глава газового холдинга Алексей Миллер заявлял, что «Газпром» построил более 1520 км газопровода «Сила Сибири».
Как отмечает компания, в рамках Восточной газовой программы компании идет формирование Якутского и Иркутского центров газодобычи, опорными для которых являются, соответственно, Чаяндинское и Ковыктинское месторождения. В частности, на Чаяндинском месторождении продолжается сооружение объектов обустройства, пробурено 99 газовых скважин, введен в эксплуатацию речной причал в поселке Пеледуй для доставки крупногабаритных грузов.
На площадке будущего Амурского газоперерабатывающего завода, где из предназначенного для экспорта газа будут извлекаться ценные для газохимии компоненты, идет монтаж оборудования первых технологических линий. Завершено возведение важных инфраструктурных объектов предприятия — грузового причала на реке Зее и первоочередных железнодорожных коммуникаций.
«Сила Сибири» — строящийся магистральный газопровод для поставок газа в Китай, совместный проект «Газпрома» и китайской CNPC.
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