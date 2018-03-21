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«Газпром» построил свыше 1600 км газопровода в Китай
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«Газпром» построил свыше 1600 км газопровода в Китай 

Мир24 37 минут назад
«Газпром» построил 1629 км линейной части магистрального газопровода в Китай «Сила Сибири», сообщает «Интерфакс». Общая протяженность первой очереди составляет 2158 км.
По двум ниткам морского газопровода «Турецкий поток» построено 991 км.
Напомним, что, согласно договору, по газопроводу «Сила Сибири» в Китай будет поступать до 38 млрд кубометров топлива. Ориентировочная дата первой поставки намечена на декабрь 2019 года.
Обе нитки «Турецкого потока» также планируется запустить в эксплуатацию до конца 2019 года. Все необходимые разрешения на строительство уже получены. Первая нитка будет предназначаться для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
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