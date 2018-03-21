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«Газпром» построил почти 1000 километров «Турецкого потока»
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«Газпром» построил почти 1000 километров «Турецкого потока» 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
"Газпром" построил 991 км — 53% морской части газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы компании.
"По графику ведется строительство экспортного газопровода через Черное море — «Турецкий поток». Уложен 991 км — 53% от общей протяженности морского участка по двум ниткам", — заявили в «Газпроме».
Также стало известно, что «Газпром» построил уже более 1629 км газопровода «Сила Сибири».
Ранее сообщалось, что председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер обсудил с послом Италии в России Паскуале Терраччано диверсификацию маршрутов экспорта российского газа в Европу.
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 Ещё 14 источников 
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