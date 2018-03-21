«Газпром» построил почти 1000 километров «Турецкого потока»

"Газпром" построил 991 км — 53% морской части газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы компании.

"По графику ведется строительство экспортного газопровода через Черное море — «Турецкий поток». Уложен 991 км — 53% от общей протяженности морского участка по двум ниткам", — заявили в «Газпроме».

Также стало известно, что «Газпром» построил уже более 1629 км газопровода «Сила Сибири».