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«Газпром» рассказал о строительстве «Турецкого потока»
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«Газпром» построил 991 км морской части «Турецкого потока» 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Газпром» построил 991 км или 53% морской части газопровода «Турецкий поток», говорится в сообщении газового холдинга.
«По графику ведется строительство экспортного газопровода через Черное море — «Турецкий поток». Уложен 991 км — 53% от общей протяженности морского участка по двум ниткам», — отмечает «Газпром».
6 марта 2018 года «Газпром» сообщал, что построено 930 км или 50% морской части газопровода.
«Турецкий поток» — проект безтранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода будет предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд кубометров газа в год. 10 октября 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток».
Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B. V. (100-процентное дочернее общество «Газпрома»). 8 декабря 2016 года компания South Stream Transport подписала контракт со швейцарской компанией Allseas Group на строительство первой нитки морского участка газопровода, 20 февраля 2017 года был подписан контракт на укладку второй нитки газопровода. 7 мая 2017 года судно Audacia начало строительство газопровода «Турецкий поток» у российского побережья.
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