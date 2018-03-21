США намерены нарастить объем мощностей для выпуска СПГ до 98,9 млрд кубометров в год

МОСКВА , 21 марта. / ТАСС /. США планирует ввести четыре проекта по сжижению СПГ до конца 2019 года, нарастив объем мощностей для выпуска СПГ с 36 млрд до 98,9 млрд кубометров в год, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные управления информации минэнерго США (EIA).

К 2019 году должны быть запущены первые линии проектов Freeport LNG (Техас, четыре линии по 5 млн тонн) и Cameron LNG (Луизиана, пять линий по 5 млн тонн). Таким образом, к 2020 году экспортные мощности США могут достичь 70 млн тонн СПГ в год, отмечается в публикации.