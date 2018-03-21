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США намерены нарастить объем мощностей для выпуска СПГ до 98,9 млрд кубометров в год
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США намерены нарастить объем мощностей для выпуска СПГ до 98,9 млрд кубометров в год 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. США планирует ввести четыре проекта по сжижению СПГ до конца 2019 года, нарастив объем мощностей для выпуска СПГ с 36 млрд до 98,9 млрд кубометров в год, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные управления информации минэнерго США (EIA).
К 2019 году должны быть запущены первые линии проектов Freeport LNG (Техас, четыре линии по 5 млн тонн) и Cameron LNG (Луизиана, пять линий по 5 млн тонн). Таким образом, к 2020 году экспортные мощности США могут достичь 70 млн тонн СПГ в год, отмечается в публикации.
С учетом прогнозируемого роста добычи, увеличения поставок в Мексику и увеличения производства СПГ EIA предполагает, что США сохранят статус нетто-экспортера газа как минимум в 2018 и 2019 годах.
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