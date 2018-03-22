Ещё
Экспорт сахалинского СПГ в январе-феврале 2018 года вырос в 2,5 раза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экспорт сахалинского СПГ в январе-феврале 2018 года вырос в 2,5 раза 

ТАСС 1 час назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 марта. /ТАСС/. Сахалинская таможня в январе-феврале 2018 года оформила 5 млн кубометров сжиженного природного газа (СПГ), производимого на заводе проекта «Сахалин-2», что в 2,5 раза выше аналогичного периода прошлого года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.
"В 2,5 раза увеличился экспорт СПГ за январь-февраль 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года. Объем экспортированного газа с Сахалина на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона составил 5 млн кубометров стоимостью $665 млн", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, основную долю экспорта СПГ (65,5%) объемом 3,3 млн кубометров на сумму $491 млн поставили в Японию, в Республику Корея — 866 тыс. кубометров стоимостью почти $102 млн Остальной объем СПГ был экспортировали на Тайвань и в Китай.
Первый в России завод СПГ появился в поселке Пригородное в рамках проекта «Сахалин-2».
С момента его открытия в феврале 2009 года объем экспортированного газа составил более 170 млрд кубометров.
Непосредственный контроль за отгрузкой углеводородов осуществляет специальное подразделение Корсаковского таможенного поста Сахалинской таможни. При декларировании применяются новейшие технологии, все декларации выпускаются в электронной форме.
ТАСС: последние новости
CNBC: акционеры Tesla одобрили компенсационный пакет Илону Маску Росбанк, Юникредит банк и Райффайзенбанк возглавили рейтинг Forbes надежных банков Эксперт: закон о цифровых финансовых активах очень востребован в России
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет повышение подоходного налога1172
Украина назло России уничтожила свою промышленность190
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке180
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Панин с огромным долгом сбежал из России172
Видео
00:53
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
00:31
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики
Армия
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
03:43
Российский актер лупил жену руками и ногами
Происшествия Криминал
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
03:21
Супруги сожгли няню своего ребенка
Происшествия
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение