Инвесторы подали иск к Facebook в связи со скандалом вокруг Cambridge Analytica

Группа инвесторов подала иск к Facebook в связи со скандалом вокруг британской компании Cambridge Analytica, сообщает CNN со ссылкой на данные федерального суда Северного округа штата Калифорния.

Групповой иск подан от имени инвестора по имени Фан Юан и всех лиц, которые могли понести финансовые потери из-за того, что ранее вложили средства в Facebook. За последние два дня акции компании подешевели более чем на 7% в связи со скандалом.

Истцы обвиняют Facebook в том, что он «нарушил свои правила относительно защиты личной информации, позволив третьей стороне получить доступ к личным данным миллионов пользователей без их согласия», а также «делал заведомо ложные или вводящие в заблуждение заявления». Инвесторы требуют компенсации, размер которой не уточняется.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica собрала данные более 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Алгоритм позволял рассылать пользователям политическую рекламу с целью потенциально повлиять на их голоса.

Facebook пояснил, что в 2015 г. профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе социальной сети, передал Cambridge Analytica личные данные пользователей. В том же году Facebook заблокировал приложение и потребовал от компании удалить данные, однако несколько дней назад соцсеть узнала, что информация не была полностью удалена. В связи с этим аккаунт Cambridge Analytica был заблокирован.