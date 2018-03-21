Ещё
Инвесторы подали иск к Facebook
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инвесторы подали иск к Facebook в связи со скандалом вокруг Cambridge Analytica 

Ведомости 1 час назад
Фото: Reuters
Группа инвесторов подала иск к Facebook в связи со скандалом вокруг британской компании Cambridge Analytica, сообщает CNN со ссылкой на данные федерального суда Северного округа штата Калифорния.
Групповой иск подан от имени инвестора по имени Фан Юан и всех лиц, которые могли понести финансовые потери из-за того, что ранее вложили средства в Facebook. За последние два дня акции компании подешевели более чем на 7% в связи со скандалом.
Истцы обвиняют Facebook в том, что он «нарушил свои правила относительно защиты личной информации, позволив третьей стороне получить доступ к личным данным миллионов пользователей без их согласия», а также «делал заведомо ложные или вводящие в заблуждение заявления». Инвесторы требуют компенсации, размер которой не уточняется.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica собрала данные более 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Алгоритм позволял рассылать пользователям политическую рекламу с целью потенциально повлиять на их голоса.
Facebook пояснил, что в 2015 г. профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе социальной сети, передал Cambridge Analytica личные данные пользователей. В том же году Facebook заблокировал приложение и потребовал от компании удалить данные, однако несколько дней назад соцсеть узнала, что информация не была полностью удалена. В связи с этим аккаунт Cambridge Analytica был заблокирован.
В свою очередь агентство AFP сообщает, что компания Cambridge Analytica в связи со скандалом с Facebook отстранила от работы исполнительного директора Александра Никса.
Ведомости: последние новости
Украина взыскала с «Газпрома» около $3,8 млн Инвесторы подали иск к Facebook в связи со скандалом вокруг Cambridge Analytica СМИ узнали о расторжении верфью «Звезда» контрактов с крупным подрядчиком
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию287
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге4
Как Путин поступит с Собчак после выборов561
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье54
Назван главный итог звонка Трампа Путину246
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
04:44
Агутин: Я был в секте
Шоу-бизнес
04:12
Макаревич открестился от «дебилов»
Шоу-бизнес
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
00:39
Стало известно о пострадавшем при взрыве газа в Мурманске
Происшествия
02:59
На «Почте России» орудовала банда грабителей
Криминал Общество
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение