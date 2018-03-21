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Правительство Оренбургской области и «Газпром нефть» стали партнерами
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Правительство Оренбургской области и «Газпром нефть» стали партнерами 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Накануне правительство Оренбургской области заключило дополнительное соглашение о партнерстве с компанией «Газпром нефть», которое предусматривает реализацию социальных проектов в регионе в 2018 году.
Таким образом компания уже в этом году окажет финансовую помощь сельским районам области в ремонте образовательных и культурных учреждений. Также будет построен спортивный комплекс в поселке Самородово Оренбургского района. Данная материальная поддержка будет проходить в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».
«Начиная с 2010 года, компания активно участвует в социально значимых проектах и мероприятиях, на финансирование которых «Газпром нефть» за эти годы направила более 530 миллионов рублей. Среди начинаний, реализованных в 2017 году. Каждое такое дело или мероприятие улучшает Оренбургскую область и демонстрирует высокий уровень социальной ответственности «Газпром нефти». Подписание очередного Соглашения о социально-экономическом партнерстве станет отправной точкой нового этапа нашего сотрудничества, которое можно только приветствовать», — отметил губернатор Юрий Берг.
Кроме того, согласно подписанному документу, компания продолжит проведение грантового конкурса, направленного на поддержку общественных инициатив, создание условий для устойчивого развития территорий присутствия компании. При ее поддержке также пройдут традиционные турниры «Спорт во дворе», фестиваль «Стенограффия», а оренбургские школьники смогут принять участие в нефтегазовом турнире «Умножая таланты».
Напомним, что основное соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2017-2019 годы было подписано между компанией и областью в июне 2016.
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