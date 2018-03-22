«Газпром нефть» и Правительство Оренбуржья укрепляют социальное партнерство

В рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компания окажет финансовую поддержку сельским районам Оренбургской области в ремонте и модернизации образовательных и культурных учреждений, а также строительстве многофункционального спортивного комплекса в поселке Самородово.

«Газпром нефть» продолжит в регионе проведение грантового конкурса, направленного на поддержку общественных инициатив, создание условий для устойчивого развития территорий присутствия компании. При поддержке «Газпром нефти» пройдут традиционные турниры «Спорт во дворе», фестиваль «Стенограффия», а оренбургские школьники смогут принять участие в нефтегазовом турнире «Умножая таланты».

Основное соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2017-2019 годы было подписано между компанией и областью в июне 2016 года в рамках Петербургского международного экономического форума и предусматривает сотрудничество в реализации инвестиционных, социальных и природоохранных проектов на территории области.

«Оренбургская область является для «Газпром нефти» одним из важных регионов деятельности, мы планируем здесь дальнейшее активное развитие. В феврале наша компания открыла в регионе новое Новозаринское нефтяное месторождение, геологические запасы которого превышают 11 млн тонн. Развитие бизнеса мы всегда стремимся сопровождать инвестициями и в социальную сферу, в человеческий капитал. Уверен, что реализация подписанного между компанией и регионом соглашения внесет значимый вклад в рост качества жизни в Оренбургской области», — отметил председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

«Правительство области и «Газпром нефть» связывают многолетняя дружба и партнерские отношения. Начиная с 2010 года, компания активно участвует в социально значимых проектах и мероприятиях, на финансирование которых «Газпром нефть» за эти годы направила более 530 миллионов рублей. Среди начинаний, реализованных в 2017 году, — ремонт школ, детских садов и библиотек, открытие кинозала в Переволоцком районе, покупка микроавтобуса для спортсменов Оренбургского района, приобретение автомобиля для лучшего учителя Новосергиевского района, проведение спортивных турниров и многое другое. Каждое такое дело или мероприятие улучшает Оренбургскую область и демонстрирует высокий уровень социальной ответственности «Газпром нефти». Подписание очередного Соглашения о социально-экономическом партнерстве станет отправной точкой нового этапа нашего сотрудничества, которое можно только приветствовать», — отметил губернатор Оренбургской области Юрий Берг.