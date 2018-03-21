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АСВ выплатит 20% того, что требуют кредиторы «Татфондбанка
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АСВ выплатит 20% того, что требуют кредиторы «Татфондбанка 

Казанский Портал 1 час назад
Агентство по страхованию вкладов объявило об увеличении суммы, которую направит на выплаты клиентам «Татфондбанка». Речь о кредиторах первой очереди.
АСВ выплатит до 20% суммы требований клиентов рухнувшего банка. Сколько это — не уточняется. Вкладчикам перечислят деньги до 28 августа, сообщает пресс-служба АСВ.
Ранее стало известно, что у одного из физлиц осталось в «Татфондбанке» 2,8 млрд рублей.
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Выплаты кредиторам «Татфондбанка» продлены до 28 августа
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