Демограф предложил ежемесячно платить по 100 тысяч рублей семьям, где есть четвертый ребенок

По мнению специалиста, за 200 лет Россия может оказаться в окружении «миллиардных» цивилизаций, что может угрожать ей потерей суверенитета и изменением географических границ только по демографическим основаниям.

Платить каждой семье, в которой появился четвертый ребенок, зарплату в размере 100 тысяч рублей предложил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов . Он также направил письмо с соответствующей инициативой на имя президента России Владимира Путина

Демограф считает, что за два столетия мир геополитически разделится на несколько цивилизаций: европейскую (включая США Канаду ) цивилизацию (900 миллионов человек), исламскую (1,1 миллиарда), африканскую (800 миллионов), латиноамериканскую (600 миллионов), а также китайскую (1,4 миллиарда), индийскую (1,3 миллиарда) и российскую (около 160 миллионов человек).

По его мнению, наша страна окажется в окружении «миллиардных» цивилизаций, что может угрожать ей потерей суверенитета и изменением географических границ только по демографическим основаниям, отмечает RT.

Чтобы избежать подобного сценария, демограф предлагает запустить стратегию по кратному увеличению численности населения России в ближайшие 100 лет. В приоритете программы окажется поддержка многодетных семей. Он считает, что в каждой семье после рождения четвертого ребенка «должен наступить своего рода коммунизм».

— Это предоставление со стороны государства просторного дома c коммунальной, социально-культурной и экологической инфраструктурой. А также выплата госпособия, по сути семейной зарплаты порядка 100 тысяч рублей, — объяснил Юрий Крупнов.

МЕЖДУ ТЕМ Аналитики выяснили, сколько лет понадобится семье на покупку московской квартиры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пособия и льготы: как столица помогает многодетным семьям