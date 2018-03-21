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Демограф предложил ежемесячно платить по 100 тысяч рублей семьям, где есть четвертый ребенок
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Демограф предложил ежемесячно платить по 100 тысяч рублей семьям, где есть четвертый ребенок 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
По мнению специалиста, за 200 лет Россия может оказаться в окружении «миллиардных» цивилизаций, что может угрожать ей потерей суверенитета и изменением географических границ только по демографическим основаниям.
Платить каждой семье, в которой появился четвертый ребенок, зарплату в размере 100 тысяч рублей предложил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Он также направил письмо с соответствующей инициативой на имя президента России Владимира Путина.
Демограф считает, что за два столетия мир геополитически разделится на несколько цивилизаций: европейскую (включая США и Канаду) цивилизацию (900 миллионов человек), исламскую (1,1 миллиарда), африканскую (800 миллионов), латиноамериканскую (600 миллионов), а также китайскую (1,4 миллиарда), индийскую (1,3 миллиарда) и российскую (около 160 миллионов человек).
По его мнению, наша страна окажется в окружении «миллиардных» цивилизаций, что может угрожать ей потерей суверенитета и изменением географических границ только по демографическим основаниям, отмечает RT.
Чтобы избежать подобного сценария, демограф предлагает запустить стратегию по кратному увеличению численности населения России в ближайшие 100 лет. В приоритете программы окажется поддержка многодетных семей. Он считает, что в каждой семье после рождения четвертого ребенка «должен наступить своего рода коммунизм».
— Это предоставление со стороны государства просторного дома c коммунальной, социально-культурной и экологической инфраструктурой. А также выплата госпособия, по сути семейной зарплаты порядка 100 тысяч рублей, — объяснил Юрий Крупнов.
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