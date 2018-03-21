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Пермские нефтяники присоединятся к международной акции «Час Земли — 2018»
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Пермские нефтяники присоединятся к международной акции «Час Земли — 2018» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Акция в первую очередь привлекает внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества.
Нефтяники призывают всех жителей Пермского края присоединиться к «Часу земли», который в этом году проходит под лозунгом «Голосуем за природу!», и отключить электричество в домах с 20.30 до 21.30 по местному времени.
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» — одно из крупнейших предприятий сегмента «геологоразведка, добыча нефти и газа» в структуре компании «ЛУКОЙЛ». Основную производственную деятельность ведет в Пермском крае. По итогам 2017 года «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» добыло более 15 млн тонн нефти и 1,9 млрд кубометров газа. Всего организации группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае в прошлом году пополнили бюджет региона на сумму свыше 15 млрд рублей.
Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
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