МРСК Урала увеличила прибыль по МСФО более чем в 3 раза до 4,155 млрд руб.

ЕКАТЕРИНБУРГ , 21 марта / ТАСС /. ОАО «МРСК Урала» увеличила прибыль по МСФО по итогам за 2017 год более чем в 3 раза до 4,155 млрд руб. Об этом сообщают в департаменте по связям с общественностью компании.

Прибыль до налогообложения составила почти 5,288 млрд руб (рост по сравнению с 2016 годом составил более 2,2 раз), общий совокупный доход за год — 4,675 млрд руб (рост в 2,3 раза). Результат операционной деятельности составил 6,090 млрд руб (рост в 1,9 раз).

Выручка компании от реализации услуг за 2017 год составила 81,162 млрд руб. (+8,6%), расходы по итогам года превысили 76,787 млрд руб. (+5,8%).