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Финансово-экономические показатели Укрзализныци демонстрируют положительную динамику
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Финансово-экономические показатели Укрзализныци демонстрируют положительную динамику 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Как сообщают в пресс-службе УЗ, доходы от перевозок составили 12 млрд грн, что больше соответствующего прошлогоднего показателя на 1,3 млрд грн, или 12,2%. За 2 месяца 2018 года грузооборот увеличился на 1,6% от планового показателя, а пассажирооборот — на 5,2% к соответствующему показателю прошлого года. Рабочий парк вагонов в среднем увеличился на 7213 вагона в сутки, а погрузка вагонов — в среднем на 626 вагонов ежедневно. Как прокомментировал показатели деятельности компании и планы на перспективу и. о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов, одной из стратегических задач для отрасли являются капитальные инвестиции в обновление основных фондов. За два месяца 2018 года за счет собственных средств было освоено почти 1,7 млрд грн капитальных инвестиций, что 2,5 раза больше, чем за соответствующий период 2017-го. В том числе более 94 млн грн было направлено на строительство Бескидского тоннеля. На модернизацию направлено 304,2 млн грн, на капитальный ремонт — 156,7 млн грн.
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