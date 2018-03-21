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«Газпрому» понадобились миллиарды евро
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«Газпрому» понадобились миллиарды евро 

Lenta.ru 2 часа назад
Совет директоров «Газпрома» одобрил привлечение кредита в четыре миллиарда евро, говорится в сообщении госкомпании.
«Сделки по привлечению двусторонних и клубных кредитов от банков, указанных в приложении к решению совета директоров, на общую сумму, в совокупности не превышающую четыре миллиарда евро, не требуют согласования советом директоров ПАО "Газпром" при соблюдении следующих существенных условий по каждой из сделок», — сказано в документе по итогам заседания совета директоров.
Условиями для подобных сделок будет процентная ставка по кредиту, которая должна составлять не более чем EURIBOR (усредненная межбанковская ставка по кредитам в Евросоюзе) плюс 2,5 процента годовых, а единовременная комиссия по кредиту — не более 1,5 процента от суммы кредита. Срок привлечения кредитов не должен превышать пять лет.
«Газпром» уступил украинскому «Нафтогазу» в Стокгольмском арбитраже, который постановил, что российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. Арбитраж также обязал возобновить поставки газа на Украину в размере не менее пяти миллиардов кубометров газа в год.
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