Более 5 млрд рублей поступило в бюджет Удмуртии с начала года

Ижевск. Удмуртия . За два месяца 2018 года в бюджет Удмуртии поступило 5,73 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба управления ФНС по республике, это 19,6% от общей суммы поступлений.

Всего в январе и феврале налоговые органы региона мобилизовали в консолидированный бюджет России 29,27 млрд рублей налоговых и неналоговых платежей. Это на 5,43 млрд рублей или на 22,8% больше, чем за такой же период 2017 года.

Доходная часть бюджета республики состоит из следующих налоговых доходов:

— 0,9 млрд рублей по налогу на прибыль организаций (или 15,7% в общем объеме доходов);

— 3,57 млрд рублей по налогу на доходы физических лиц (или 62,3%);

— 0,38 млрд рублей по налогам на имущество (или 6,6%);

— 0,52 млрд рублей по акцизам по подакцизным товарам (или 9,1%);

— 0,36 млрд рублей по остальным налогам и сборам, в том числе по специальным налоговым режимам (или 6,3%).

Традиционно основную долю в структуре налоговых поступлений федерального бюджета заняли платежи за пользование природными ресурсами — 16,21 млрд рублей или 68,8% и по налогу на добавленную стоимость — 6,66 млрд рублей или 28,3%. На долю поступлений по налогу на прибыль организаций и акцизам по подакцизным товарам пришлось по 0,4% и 2,2% соответственно.

Структура поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации:

— 16,21 млрд рублей за пользование природными ресурсами (или 55,4% от общего объема поступлений);

— 6,66 млрд рублей по налогу на добавленную стоимость (или 22,7%);

— 1,0 млрд рублей по налогу на прибыль организаций (или 3,4%);

— 3,57 млрд рублей по налогу на доходы физических лиц (или 12,2%);

— 1,04 млрд рублей от акцизов по подакцизным товарам (или 3,5%);

— 0,38 млрд рублей по налогам на имущество (или 1,3%);

— 0,41 млрд рублей от прочих налогов и сборов (или 1,5%).

Объем доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование составил 6,61 млрд рублей, что на 0,9 млрд рублей или на 15,7% больше, чем в прошлом году.