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Центробанк отозвал лицензию у Телекоммерц-банка
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Центробанк отозвал лицензию у Телекоммерц-банка 

Ведомости 2 часа назад
Банк России отозвал лицензию у тульского Телекоммерц-банка. По величине активов на 1 марта он занимал 416-е место в российской банковской системе, говорится в пресс-релизе регулятора. Банк не являлся участником системы страхования вкладов.
Решение об отзыве лицензии принято в связи с неоднократным нарушением банком требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Кроме того, в четвертом квартале 2017 г. и первом квартале 2018 г. наблюдался резкий рост объема сомнительных операций, проводимых банком, заявили в ЦБ.
«В конце февраля текущего года АО «Телекоммерц-банк» были осуществлены крупные сделки с ценными бумагами, которые, согласно имеющимся в распоряжении Банка России данным, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов», — говорится в пресс-релизе ЦБ.
В Телекоммерц-банк назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.
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