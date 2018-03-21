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Оборот с продажи автомобилей С-класса превысил 11 млрд рублей
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Оборот с продажи автомобилей С-класса превысил 11 млрд рублей 

«Автостат Инфо» 2 часа назад
Исследование «Автостат Инфо» показало, что емкость сегмента автомобилей С-класса в денежном выражении составила в феврале 2018 года 11,4 млрд рублей. По результатам первых двух месяцев текущего года с реализации таких машин дилеры получили выручку в размере 22,72 млрд рублей.
В феврале этого года модель LADA Vesta принесла больше всего денежных средств в сегменте С. Всего было продано 6129 таких машин на общую сумму 4 млрд рублей. На автомобилях Skoda Octavia (продано 1406 таких авто в феврале) авторитейлеры заработали 1,7 млрд рублей. Еще 1,07 млрд рублей принесла модель Ford Focus, которая разошлась в РФ в количестве 1004 ед. Среди моделей С-сегмента с наибольшими показателями выручки от реализации в феврале стоит отметить также KIA cee’d (991,6 млн рублей, продано 984 авто) и Nissan Almera (603 млн рублей, 928 шт.).
Статистика «Автостат Инфо» показывает, что с продажи легковых автомобилей в РФ в феврале этого года удалось выручит 126,5 млрд рублей. Денежный оборот на рынке новых легковушек по итогам первых двух месяцев составил 247 млрд рублей.
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